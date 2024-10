ATTAC Mallorca comença el curs-taller 'El decreixement: l'alternativa urgent per a un planeta al límit'

Aquest dijous, 24 d'octubre, comença el curs-taller ‘El decreixement: l’alternativa urgent per a un planeta al límit’, organitzat per ATTAC Mallorca, al centre Flassaders (c/ Ferreria, 10, Palma) a les 18:00 h.

El curs-taller constarà de vuit sessions que conduiran professionals en la temàtica concreta i seran una vegada cada mes, normalment serà en dijous. El curs-taller acabarà al maig.

En aquesta primera sessió, en Jaume Flexas farà un diagnòstic de la situació de multicrisi actual, i durant les set sessions següents, s’aniran abordant diferents perspectives d'aquesta proposta econòmica i social:

20 de novembre: En què i com hem de decréixer, en què i com hem de créixer (Margalida Ramis).

19 de desembre: Límits materials de les transicions ecològiques (Alicia Valero).

23 de gener: Crisi del model capitalista: l’inici d’una era post-creixement (Fernando Valladares).

20 de febrer: Alternatives a l’actual model econòmic (Eduardo Garzón).

20 de març: Noves finances i models alternatius per a finançar (Juan Torres).

10 d’abril: Quin nou subjecte social és necessari, nous valors (Joan Buades).

22 de maig: Taula rodona - Proposta economico-social per al benestar a les Illes Balears.

Es pot fer la inscripció en el següent número de telèfon: 677606817.