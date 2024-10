[VÍDEO] Presenten la campanya 'Sobreviure a Palma' amb l'objectiu d'exposar els problemes que afecten els residents

«El PP ven la ciutat al negoci i a l’especulació fora límits, i dificulta la vida de la gent». Per a denunciar-ho, MÉS per Palma ha posat en marxa la campanya 'Sobreviure a Palma', que té com a objectiu exposar els greus problemes que afecten els residents. «Viure a Palma s’ha convertit en un repte de supervivència per als ciutadans que lluiten contra l’augment del cost de l'habitatge, la massificació turística o la manca de solucions en mobilitat, entre altres problemàtiques», assenyalen.

En paraules de Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma, 'Sobreviure a Palm és «una campanya que posa en relleu les desigualtats entre el model del PP i les necessitats reals dels residents». Amb el primer vídeo, que ja circula per les xarxes socials, MÉS per Palma espera generar consciència i mobilitzar la població per a exigir solucions reals: «Palma no pot continuar sent un parc d’atraccions per als visitants mentre la gent que hi viu lluita per sobreviure-hi. Aquesta campanya que avui comença s’estendrà en el temps i durà a terme diferents accions que posaran en evidència com el PP ha entregat Palma als grans poders econòmics i l’especulació fora límits».

«El PP ven Palma a l’especulació»

Amb frases com «aquest lloguer és més alt que el meu sou», la campanya critica l'especulació que expulsa els ciutadans dels seus barris. «Mentre el batle Martínez ignora la crisi, els residents es veuen obligats a partir», ha denunciat Truyol. «Els governs del PP, amb el batle al capdavant a Palma, es neguen a posar límit els preus de l’habitatge, però donen 70 mil euros als propietaris que tenen habitatges buits. D’aquesta manera regalen doblers públics als grans especuladors immobiliaris», ha explicat la portaveu.

«El PP ven Palma al turisme de masses»

«Mentre els palmesans s'enfronten a una crisi de l'habitatge sense precedents, han d’esquivar allaus de creueristes als seus carrers, o han de fer eslàloms per caminar entre les terrasses dels bars que ocupen les seves voreres, també veuen que es destinen 80 milions d’euros de doblers públics per convertir l’edifici de GESA en un megamuseu per als turistes. Per a qui governa realment el batle Martínez?», ha qüestionat Truyol.

«El PP ven Palma al col·lapse circulatori»

La campanya també posa en evidència el «desastre» de la mobilitat a Palma. «El PP ha renunciat a projectes com el del tramvia, que servia per acabar amb el col·lapse quasi diari que patim. En canvi, vol construir més aparcaments que faran que el nombre de vehicles i les retencions augmentin. Han abandonat la peatonalització de carrers per a vianants, el foment de l’ús de la bicicleta i, en canvi, aposten decididament per la dictadura del vehicle privat. Continuarem vivint en una ciutat col·lapsada o apostarem per un model de mobilitat sostenible?», ha conclòs Truyol.