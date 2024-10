El Parlament votarà aquest dimarts el sostre de despesa per al 2025

El Parlament debatrà i votarà aquest dimarts la proposta del Govern del sostre de despesa dels comptes públics de les Balears per al 2025 de més de 6.500 milions d'euros, després d'haver-lo presentat a la resta de formacions polítiques i intentat arribar a un acord amb Vox en unes negociacions que «van per bon camí» però no s'han acabat.

Així ho reconeixia aquest divendres el vicepresident i portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, després de ser demanat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern pel transcurs de les negociacions amb l'extrema dreta.

El també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha assegurat que «hi ha voluntat» per les dues parts d'arribar a un acord i des del Govern tenen «bones perspectives».

En relació amb les peticions concretes que ha fet Vox, com la posada en marxa de la denominada Oficina de Llibertat Lingüística o la implantació del pin parental, Costa ha indicat que la negociació és en «sentit ampli» i que afecta diferents punts, «no només el pin parental». «Algunes d'ells els pactarem i acceptarem i d'altres no», va afegir.

Pel que fa als partits de l'oposició, el portaveu del PSIB al Parlament, Iago Negueruela, va afirmar que si el PP s'abstenia en l'esmena a la totalitat presentada per l'oposició a la reforma de Vox per a derogar la Llei de Memòria Democràtica, el PSIB hauria estat «disposat a parlar» per a abstenir-se en l'aprovació del sostre de despesa.

Tot i això, els fets ocorreguts dimarts passat al ple del Parlament, quan el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), va decidir expulsar dues diputades del PSIB de la Mesa del Parlament per portar una camiseta amb les fotos de les Roges del Molinar, va provocar que aquesta esmena no es pogués debatre.

Per part seva, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reiterat que la seva formació no donarà suport al sostre de despesa ni als pressupostos autonòmics si «tenen rastres de Vox».