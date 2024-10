El Pi exigeix que es puguin fer exàmens de conduir a Manacor

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat aquest dissabte que es «replantegin la decisió de no fer exàmens de conduir a Manacor». La formació dona suport «total i incondicional» a la proposta d'Antoni Cànovas, expert en seguretat viària, precursor de la iniciativa i antic representant del partit a Son Servera.



«El ministeri no coneix la realitat de les nostres illes, per això ha rebutjat la proposta de què es puguin fer els exàmens de conduir a Manacor», han assegurat des de la formació. «Madrid no és ningú per dir-nos on hem de fer els exàmens de conduir. No té sentit que un senyor des d'un despatx de Madrid hagi de decidir si es poden fer o no els exàmens de conduir a Manacor. És ben hora de tenir les competències», ha afegit. «Els arguments no tenen cap mena de fonament», han insistit.



Fa unes setmanes El Pi ja va reclamar un pla de millora del servei de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria dels exàmens de conduir. Apostava «fermament» per incrementar els examinadors i el personal d'oficina i dotar-los d'un plus d'insularitat digne, i una vegada estigui el servei ben dotat transferir-lo a la comunitat autònoma que realment és la que coneix les Illes de primera mà.



Per això, El Pi defensarà aquesta proposta de Cànovas de posar el servei d'exàmens de conduir a Manacor, a més «d'incrementar la plantilla i dotar-los d'un complement d'insularitat digne».