Noemí García és elegida nova secretària d'organització de Més per Menorca

La consellera i portaveu de Més per Menorca al Consell, Noemí García, ha estat elegida aquest dissabte secretària d'organització de la formació per unanimitat. El partit menorquinista ha celebrat la 73a assemblea on s'ha renovat la Secretaria d'Organització que va deixar vacant Esteve Barceló després d'assumir el càrrec de coordinador general.



Noemí García és nutricionista comunitària i es va sumar al projecte de Més per Menorca formant part de la llista del partit al Consell de Menorca a les darreres eleccions. García ha afirmat que assumeix aquest nou càrrec «des de la responsabilitat i la vocació de treballar perquè el menorquinisme cada vegada sigui el projecte de més gent».



García ha reconegut que «el que més força em dona és la gran quantitat de persones que treballa dins el projecte, tothom aporta el seu gra d'arena i fan que la feina sigui compartida». La nova secretària d'organització ha conclòs que «hem passat uns mesos de canvis, però no hem aturat de promoure iniciatives per millorar la vida dels menorquins i menorquines, fet que demostra que la maquinària del partit funciona correctament».



Més per Menorca es prepara per arribar als seus 10 anys d'edat que compleix enguany. El partit ha anunciat que es farà una celebració festiva el pròxim 23 de novembre per commemorar la primera dècada del projecte.