OCB: «Sense sostenibilitat lingüística i cultural no hi ha sostenibilitat»

El president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha participat en la taula rodona organitzada per la delegació de l’OCB de Llucmajor titulada 'Els límits del turisme a debat' amb la participació de Joana Maria Palou (Fòrum de la Societat Civil), Margalida Ramis (GOB) i Ferran Navinés (economista).

«Sense sostenibilitat lingüística i cultural, no hi ha sostenibilitat. Calen polítiques lingüístiques decidides i valentes per part dels poders públics i un compromís ciutadà ferm, de parlants inicials i nouvinguts que s’hi incorporin, per garantir la continuïtat futura de la llengua pròpia de les Illes Balears i la cultura en què s’hi expressa», ha assenyalat el president de l’OCB.