MÉS per Mallorca reclama la retirada del títol de Rei Emèrit a Juan Carlos de Borbó

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a reclamar a l’Estat que retiri immediatament el títol de Rei Emèrit a Juan Carlos de Borbó, ateses les diverses informacions conegudes al llarg dels anys i de manera recent que posen «encara més en evidència» la seva figura i el seu paper com a cap de l’Estat tots aquests anys. La proposta dels ecosobiranistes reclama també al Govern de l’Estat l’inici de processos constituents a tots els països i nacions que l’integren perquè la ciutadania pugui triar entre monarquia o república.

«Els diversos fets protagonitzats per Joan Carles de Borbó que hem anat coneixent al llarg dels anys posen encara més en evidència la seva figura i el seu paper com a cap de l’Estat tots aquests anys», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. «L’Estat no pot mantenir la distinció honorífica de «Rei Emèrit» a una figura com la de Joan Carles de Borbó», ha defensat Ramon.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei en la qual recorda alguns dels fets relacionats amb la figura de l’exmonarca espanyol que s’han anat succeint i coneixent al llarg dels anys com ara el cas Noós i la condemna d’Iñaki Urdangarín, el viatge de caça a Botswana de Juan Carlos de Borbó en plena crisi econòmica o els seus escàndols financers vinculats, molts d’ells, amb la seva etapa com a monarca, com és el cas de la investigació sobre un presumpte compte a Suïssa amb milions d'euros suposadament procedents de comissions irregulars per la mediació en negocis internacionals, com la concessió de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles.

També les informacions relacionades amb l’examant de Juan Carlos de Borbó, Corinna Larsen, un dels principals testimonis en el cas de les comissions suposadament rebudes per l’exmonarca per part de l'Aràbia Saudita, i qui va afirmar que el Borbó li havia transferit 65 milions d'euros com a «donació» després d'aquests negocis amb l'Aràbia Saudita. O les més recents informacions vinculades a la vida personal de Juan Carlos de Borbó i les seves relacions extramatrimonials que es vincularien amb l’ús d’institucions i de fons públics perquè aquestes no sortissin a la llum.