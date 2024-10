Més per Palma proposa una moratòria de megaparcs fotovoltaics en sòl rústic

Preservar el territori i garantir una energia responsable, aquest és l’objectiu de MÉS per Palma. La formació ha llançat una advertència davant la imminent pèrdua de més de 1.700 hectàrees de sòl rústic, amenaçades per la proliferació de megaparcs fotovoltaics. Aquest creixement, equivalent a uns 2.380 camps de futbol, podria comprometre la producció d'aliments locals, posant en risc el futur del sector agrari i el benestar de les famílies de Mallorca. «Ara mateix no hi ha cap tipus de planificació pública dels llocs on s’han de fer els nous parcs. Són els promotors privats els que decideixen davant la passivitat dels poders públics. Les administracions no poden esser submises davant els interessos del negoci energètic», ha afirmat Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma.

El canvi climàtic: una transició energètica justa i equilibrada és imprescindible

El canvi climàtic ha situat la transició energètica en el centre de les polítiques públiques. «Les administracions, de la mà de la ciutadania, han de definir aquesta transició. És urgent. Però s’ha de fer de manera democràtica i ha de ser justa i participativa», ha explicat Truyol. Aquesta transformació no és només un procés tecnològic, sinó una oportunitat de democratitzar l'energia, garantir el benestar de les persones i protegir el territori i els recursos naturals.

«No es tracta de triar entre agricultura o energies renovables. Necessitam les dues coses, però cal planificar-les correctament. No podem improvisar ni deixar-ho en mans dels grans inversors. La planificació pública ha de ser equilibrada, com ho és quan es decideix on construir un hospital o una escola», ha subratllat Truyol.

Un model energètic sense planificació està destruint el territori

La falta de planificació en l’aprovació de noves centrals a sòl rústic ha generat una situació crítica. En aquests moments s’hi estan tramitant 66 projectes més, que suposarien 902 hectàrees més d'ocupació de territori. «El sòl rústic no pot patir més agressions. L’energia no s’ha de menjar l’agricultura ni la biodiversitat. Necessitam reduir els consums energètics superflus i al mateix temps impulsar més energies renovables. Posar ordre en aquesta situació és vital. Per això és imprescindible l’equilibri. Cada hectàrea que es perd per falta de planificació és un cop directe a l’agricultura local i al nostre territori. Dur els aliments de fora és més car, tant econòmicament com ambientalment», ha afegit.

Proposta: una moratòria per planificar correctament

La moratòria proposada permetria aturar la destrucció massiva del territori i donar temps per dissenyar un model energètic que respecti tant el medi ambient com les necessitats de la població. «És imprescindible fer una pausa per planificar sense les pressions dels inversors, i així combatre la pressió especulativa que pateix el sòl rústic», ha explicat Truyol.

Moció al Ple municipal: responsabilitat i compromís amb el futur

MÉS per Palma presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament de Palma per instar les institucions a aprovar aquesta moratòria i a suspendre la tramitació de projectes del sòl rústic fins a disposar d'una planificació coherent. A més, la moció reclama que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears assumeixin la seva responsabilitat per garantir una transició energètica que no sacrifiqui el sòl agrícola ni el benestar de les famílies. «La transició energètica ha de ser justa i sostenible. No podem solucionar un problema creant-ne de nous i igual de greus», ha conclòs Truyol.