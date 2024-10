Acusen IB3 de censurar camisetes amb els lemes 'Palestina lliure' o 'La llengua no es toca'

El diputat del PSIB Ares Fernández ha denunciat la «manca de control i de pluralitat» que l’ens de Radio i Televisió Pública IB3 manté a la seva programació, fins i tot en programes de caràcter infantil i juvenil com és el cas del 'Jo en sé més que tu Junior', «on a les indicacions de vestimenta per a la participació en aquest espai es prohibeix dur roba que dugui eslògans, frases i dibuixos amb connotació política, religiosa, lingüística o reivindicativa».

El director general d’IB3, Albert Salas, ha contestat que aquestes directrius en cap cas no surten de la direcció de l'ens sinó de les empreses productores. Fernández ha indicat que «més enllà que aquesta prohibició és discutible, el que no es pot fer és donar exemples com que no es pot vestir amb missatges amb frases com 'Palestina lliure' o 'La llengua no es toca', dos exemples que apel·len a dues situacions que la productora del programa, Mediapro, vol evitar» perquè «no volem entrar en polèmiques».

Ares Fernández ha apuntat que els exemples només van en una sola direcció ideològica i no es prohibeixen altres tipus de consignes d’altra orientació política: «Si vostès diuen que no tenen ingerències sobre la programació, qui controla que missatges com aquests es transmetin als participants del programa?». «Si vostè no té cap responsabilitat i el Govern tampoc intervé, qui garanteix la neutralitat i la independència, que no sigui un mitjà que reflecteixi només un punt de vista ideològic. Qui vigila?». Per la seva banda, Albert Salas s’ha compromès a recaptar «aquest tipus d’informació amb la productora».

Per la seva banda, la diputada Pilar Costa ha demanat sobre el fet que IB3 inclogui la programació de pel·lícules en castellà, a la qual cosa Salas ha indicat que es tracta de cinc títols, que no tenien doblatge al català, però que amb la nova programació es vetllarà perquè tots els nous títols s’emetin en català.

Davant això, Costa va expressar que el PSIB només vol verificar el contingut de la llengua a l’ens públic: «No se li escapa a ningú que hi ha grups polítics que pressionen perquè no utilitzin el català com a llengua vehicular, i fins i tot pressionen per dir com s’ha de denominar aquesta llengua».