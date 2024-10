Acusen la Conselleria d'Educació de l'abús de temporalitat que pateixen els docents interins

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha interposat un recurs administratiu contra la Conselleria d'Educació i la Universitat de les Illes Balears, denunciant l'abús de temporalitat que afecta nombrosos docents interins. Aquest primer recurs compta amb la incorporació de més d'un centenar d’afectats, destaca la manca de voluntat política per regularitzar la situació d'aquests treballadors, malgrat les directrius i pronunciaments legals tant en l’àmbit estatal com europeu.

Un elevat nombre de docents de les Illes Balears fa anys que estan en situació d’abús de temporalitat, ocupant llocs estructurals en centres educatius públics. Aquest percentatge està molt per sobre de l'objectiu del 8% fixat per la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat. Ni els processos d'estabilització convocats per la Conselleria ni els intents de falsejar la tipologia de plaça en els processos d’adjudicacions setmanals, etiquetant-les com a substitucions tot i tractar-se de vacants, han resultat ser suficients per complir amb la normativa i jurisprudència vigents.

La situació d’abús de temporalitat que pateixen molts docents, no només infringeix la normativa espanyola, sinó que també vulnera la Directiva 1999/70/CE de la Unió Europea i els constants pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que han estat molt clars en condemnar l'ús prolongat de contractes temporals per cobrir llocs de treball permanents. La recent sentència del TJUE del 13 de juny del 2024 és especialment contundent, assenyalant que els processos d'estabilització a Espanya no compleixen amb els estàndards europeus per a prevenir aquest abús.

Una altra reivindicació de SIAU és posar fi a tota discriminació que continuï patint el professorat interí, sigui en relació amb els permisos i llicències disponibles o qualsevol altra qüestió. Malgrat les sentències judicials que reconeixen que els funcionaris interins han de tenir els mateixos drets que els funcionaris de carrera, la Conselleria d'Educació de les Illes Balears ha optat per continuar negant aquests drets als treballadors en situació més precària. Per tant, aquesta desigualtat continua persistint, vulnerant-se no només la normativa estatal, sinó també els drets laborals recollits a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. En canvi, a altres territoris de l’Estat espanyol ja fa temps que treballen per començar a revertir les discriminacions.

El temps està donant la raó a SIAU: quan se signà el darrer Acord marc, de dia 27 de febrer del 2023, ja varen advertir que aquest s’incompliria, i així ha estat. Però algunes veus il·luses del món sindical no n’han començat a prendre consciència fins fa no res. En aquest acord, la Conselleria es comprometia a negociar un pla de 'post-estabilització' per al personal docent interí. Com és públic i notori, encara no s'ha fet cap pas en aquest sentit, deixant milers de docents en una situació d'incertesa laboral i precarietat absoluta.

A més, des de SIAU volen recordar que «aquesta reivindicació no és nova, ja que la taula reivindicativa acordada per la totalitat dels sindicats docents de les Illes Balears reclamava, des del febrer del 2023 i a proposta de la nostra organització sindical, l'estabilització de tot el personal que es trobava en frau de llei, en compliment de la Directiva Europea. Nosaltres no ens hem oblidat ni ens oblidarem dels nostres companys; i això que no hem signat cap dels Acords marc, tots ells premeditadament incomplerts.»

El recurs que han presentat se suma a altres accions que duen i pensen dur a terme per tal de garantir els drets dels docents en situació més precària. El sindicat afirma que «presentarem més recursos i no descartam convocar mobilitzacions en cas que la Conselleria d’Educació continuï ignorant les demandes del col·lectiu més vulnerable».

La Comissió Europea ha reobert aquest octubre un expedient contra Espanya per la manca de sancions efectives contra l'abús de la temporalitat. Brussel·les ha donat un termini de dos mesos perquè l'Estat espanyol corregeixi aquesta situació, fet que podria acabar amb sancions si no es compleixen els requisits europeus.

SIAU afirma que «la situació d'abús de temporalitat que encara pateixen nombrosos docents interins de les Illes Balears és inacceptable i contravé la legislació vigent. Continuarem lluitant per garantir l’estabilització laboral del 100% dels afectats i vigilarem que la Conselleria compleixi amb les seves obligacions legals i equipari drets. Som plenament conscients que la solució no depèn de qüestions tècniques, sinó de voluntat política. Encara hi ha temps per a adoptar les mesures necessàries per eliminar totes les injustícies, ja sigui a través d’un nou concurs extraordinari de mèrits, de la reconversió del personal temporal en fix, etc.».

Dimecres duran a terme una assemblea perquè els afiliats puguin decidir quines seran les pròximes passes a realitzar entorn de la precària situació laboral dels docents interins.