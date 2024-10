La modificació de l'Impost de Turisme Sostenible i l'esmena a la totalitat a la derogació de la Llei de Memòria, a debat aquest dimarts

La modificació de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i l'esmena a la totalitat a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica seran dues qüestions que s'abordaran aquest dimarts al Parlament, a partir de les 09.30 hores.

Pel que fa a l'ITS, cal recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, va proposar durant el Debat de Política General de les Balears incrementar l'impost turístic els mesos de juny, juliol i agost i disminuir-lo al desembre, gener i febrer, amb l'objectiu de «contribuir a la desestacionalització».

El portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que demanarà per aquest tema a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la sessió plenària d'aquest dimarts ha assegurat que la seva formació no votarà a favor d'una mesura que plantegi la reducció de quota tributària durant els mesos dhivern.

En aquesta línia, l'ecosobiranista ha assenyalat que el plantejament de MÉS és duplicar l'ITS durant tot l'any i que són capaços de moure's pera negociar, com ara l'augment durant tres mesos. Tot i això, ha assegurat que no contradiran els seus principis rebaixant l'ecotaxa uns mesos a l'hivern, quan en aquests mateixos ja existeix una bonificació del 75 per cent a aquest impost turístic.

També, el PSIB-PSOE demanarà al ple d'aquest dimarts a la presidenta del Govern què pensa fer amb l'ITS, què significa modificar-lo i que aclareixi aquestes modificacions. «L'única cosa que finalment han modificat ha estat treure les polítiques d'habitatge de l'ITS, el principal problema d'aquesta comunitat autònoma, amb una clara externalitat del turisme», ha criticat el portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela.

D'altra banda, quant a l'esmena a la totalitat a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, el portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela, ha advertit al PP que si vota a favor de la derogació de la Llei, després que «no cerqui al PSIB per a negociar altres qüestions». Negueruela ha remarcat que «si el PP tria Vox, no pot estar amb l'esquerra».