Joan Planes (ASM) a la Diada valenciana: «hem de deixar de ser colònia espanyola per a poder ser uns Països Catalans pròspers»

Aquest dimecres, en el marc de la Diada del País Valencià, s'ha fet la tercera trobada de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans al Teatre Miquelet de València.

A l'acte hi han intervengut els presidents de la Plataforma Decidim, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Zahia Guidoum, presidenta de la plataforma Decidim, ha dit en començar la intervenció que l'acte pretén denunciar que «el País Valencià era una colònia interna de l’estat espanyol».

Lluís Llach també s’ha referit a l’espoliació fiscal que l'Estat espanyol perpetra: «som la seva colònia més poderosa que els queda econòmicament, governi qui governi i està claríssim que ells ho tenen sempre present.»

En nom de l'ASM ha parlat el seu presidents, Joan Planes que ha dit que «hem de deixar de ser colònia espanyola per a poder ser uns Països Catalans pròspers i més igualitaris socialment i econòmica». Planes ha raonat que «donat que Espanya ha demostrat durant segles que és irreformable i que no té remei, hem conclòs que cal mobilitzar-se i comprometre’s políticament per autodeterminar-nos».

Planes ha fet una radiografia de la situació a les Illes Balears i ha dit que bona part dels problemes tenien a veure amb la sobrepoblació. «Als anys seixanta del segle passat, érem 400.000, ara som 1.238.000. Això és insostenible. Patim la sobrepoblació colonial que va demanar Calvo Sotelo als anys vuitanta i això té una quantitat de conseqüències i d’emergències inabastables» i ha denunciat els efectes sobre la identitat com a poble i la llengua i cultura pròpia que aquestes dades tenen.

Planes ha denunciat l’infrafinançament, el dèficit d’inversions i l’espoli fiscal de 5.200 milions que patim a les Balears.

El president de l'ASM ha conclòs que «Hem d’aspirar a un Estat propi i també a formar part d’un món global més just i sobre tot més treballador en la construcció d’una democràcia plena i evolutiva en el temps.