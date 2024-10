Prohens visita 'l'ambaixada de les Balears' a Brussel·les

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha visitat aquest dimecres l’Oficina de les Illes Balears a Brussel·les i els quatre becaris del Programa de Formació en Acció Exterior i Unió Europea, a més de la tècnica responsable de l’Oficina.

Segons el Govern, aquest darrera any l’Oficina de les Illes Balears «s’ha reactivat», atès que «va quedar inactiva durant la legislatura passada». Precisament, des de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques s’ha fet feina de manera intensa per reforçar l’espai amb l’objectiu de contribuir al seu bon funcionament i permetre a les persones beneficiàries d’aquestes beques adquirir coneixements teòrics i pràctics per accedir al mercat laboral.

La presidenta del Govern ha estat acompanyada per la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Francesca Ramis, les quals han definit l’organisme com una «peça clau» a Brussel·les a l’hora de defensar tots els interessos de les Illes Balears dins la UE.

Prohens també ha remarcat el paper de l’Oficina per recollir la normativa europea que pugui ser d’interès per a la comunitat, com ara la qüestió de la insularitat i la regla de minimis, que precisament s’ha defensat avui dimecres en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats.