El Pi: «Necessitam recursos per fer front a la crisi migratòria que pateixen les Illes Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha fet una crida a les institucions i representants de les Illes Balears que han anat a la setmana de les Regions Europees perquè demanin «una compensació de la insularitat real, a més de fons per afrontar la crisi migratòria».

«Les Illes Balears som illes i per aquest fet tenim uns desavantatges enfront d’altres territoris peninsulars», explica qui fou cap de llista de la formació a les darreres eleccions europees, Jordi Prunés. «Necessitam que Europa desplegui una agenda per a les Illes Balears. No pot ser que els eurodiputats de les Illes, que fa un grapat d’anys que n’hi ha, no hagin fet res perquè s’apliquin mesures per compensar la insularitat», denuncia.

Per altra banda, Prunés també ha demanat recursos per a «fer front a la crisi migratòria»: «Les nostres illes s’han convertit en una ruta d’entrada a Europa i nosaltres no tenim la capacitat ni els recursos per fer front a les pasteres que arriben a les costes de les Balears. Necessitam mesures urgents ja».