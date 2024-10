MÉS reclama al Consell de Mallorca una moratòria en la tramitació dels projectes fotovoltaics en sòl rústic

El ple del Consell debatrà aquest dijous una proposta de MÉS per Mallorca en la qual insta el Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures a aprovar una moratòria en la tramitació de projectes fotovoltaics en sòl rústic mentre es tramita la planificació territorial i energètica amb la modificació del PTI. La iniciativa, segons ha detallat el portaveu ecosobiranista a la institució insular, Jaume Alzamora, inclou una excepció dels projectes d'autoconsum i comunitats energètiques. Segons Alzamora, la moció proposa que la Planificació Territorial de les zones de desenvolupament prioritari que determinin no només on, sinó «com fem compatibles el territori, especialment el sòl rústic, l'activitat agrària amb els usos del sòl, la conservació del patrimoni, la preservació paisatgística i les centrals fotovoltaiques, tal com diu la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica».

Jaume Alzamora, acompanyat per la consellera Catalina Inés Perelló, ha presentat la iniciativa a Marratxí, que juntament amb Llucmajor, són els municipis més afectats per la presència de polígons de plaques. De fet, ell portaveu de MÉS ha remarcat que segons les dades de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia del Govern de les Illes Balears ara mateix a Mallorca hi ha en tramitació 139 projectes de centrals fotovoltaiques en sòl rústic. «En el cas concret de Marratxí, actualment hi ha en tramitació unes quinze centrals industrials fotovoltaiques que ocupen aproximadament unes 145 hectàrees de sòl rústic de gran valor agrari, paisatgístic i ambiental», ha explicat Alzamora. Encara més, segons el regidor de MÉS per Marratxí, Josep Ramis, «en alguns casos es tracta de sòl rústic protegit que contravé la normativa urbanística municipal i el Pla Territorial de Mallorca».

A tot això cal afegir que s'incompleix la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica i Transició Energètica que en els seus articles 45 i 46.2 preveu el desplegament de la Planificació Territorial – via Pla Territorial Insular- de les ubicacions prioritàries de les noves centrals i altres aspectes bàsics per a la seva planificació. «Davant d'aquesta situació, sembla la solució passa per una moratòria i necessàriament per la suspensió dels projectes actualment en tramitació fins a tenir la planificació efectiva de cap on volem transitar energèticament i territorialment», remarca.

Alzamora insta el Consell a posar en marxa un tràmit d'urgència per a la Planificació Territorial de les zones de desenvolupament prioritari que determinin, no només on, sinó com, fem compatibles el territori, especialment el sòl rústic, l'activitat agrària amb els usos del sòl, la conservació del patrimoni, la preservació paisatgística i les centrals fotovoltaiques, tal com determina l'article 46.2 de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.