Prohens, expressa la seva «ferma condemna» de Hamàs i el PP anuncia una PNL a favor d'Israel i de l'alliberament dels ostatges

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reafirmat aquest dilluns la seva «ferma condemna» de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre de 2023 i ha demanat l'alliberament dels ostatges.

La dirigent conservadora s'ha pronunciat d'aquesta manera en la xarxa social X en complir-se un any dels atacs que varen causar unes 1.400 víctimes mortals i el segrest de més de 250 persones.

En el seu missatge, la líder de l'Executiu també ha traslladat el seu suport a les famílies de totes les víctimes.

Per part seva, el PP ha anunciat que presentarà una proposició no de llei (PNL) en el Parlament per a condemnar els atacs contra Israel i demanant l'alliberament dels ostatges segrestats i la condemna «sense matisos» a les activitats dels grups terroristes Hamàs i Hezbolà

El PP sol·licitarà, també, que el Parlament reconegui el dret d'Israel a existir com a «nació sobirana i democràtica» i el «dret inherent a la defensa de les seves fronteres i la seva seguretat».

D'aprovar-se, el Parlament també expressaria el seu rebuig a «qualsevol forma d'antisemitisme» i instaria a garantir la seguretat de les comunitats jueves a tot el món i, molt especialment la comunitat jueva de les Balears, formada tant per jueus residents a Mallorca com per a descendents de jueus conversos mallorquins que han tornat a les seves arrels.

Preguntat per si en el PP s'han plantejat fer algun esment en el seu PNL als més de 40.000 palestins morts des de l'inici de l'última escalada del conflicte, Sagreras ha defensat que en les últimes setmanes ja s'han discutit altres iniciatives relacionades amb aquesta matèria.