Proposen establir un impost per als vehicles de lloguer a les Balears

MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició de Llei (PL) per a la creació de l’impost sobre els vehicles de lloguer i de mesures d’impuls de la mobilitat sostenible. L’impost plantejat suposaria taxes entre els 2 i els 7,5 euros diaris en funció de la tipologia de vehicle i els quilòmetres recorreguts i seria de caràcter finalista, de caràcter mediambiental, destinat a l’impuls del transport públic i la mobilitat activa.

«Necessitam eines per fer front al col·lapse viari i als problemes seriosos de mobilitat que patim i impulsar la mobilitat sostenible, tant pel que fa al transport públic com a la mobilitat activa», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa.

Amb aquesta finalitat, MÉS per Mallorca ha registrat la Proposició de Llei de l'impost sobre el lloguer de vehicles sense conductor a les Illes Balears i de mesures d'impuls de la mobilitat sostenible amb la qual es crearia una taxa de tipus fix que gravaria els ciclomotors, motocicletes i quads de lloguer amb 2 euros per dia, els automòbils i furgonetes de lloguer amb 3 euros per dia i les autocaravanes de lloguer amb 7,5 euros per dia. A més, també es crearia una taxa de tipus variable que gravaria els ciclomotors, motocicletes i quads, automòbils i furgonetes de lloguer amb 0,01 euros per quilòmetre i les autocaravanes amb 0,03 euros per quilòmetre.

«El que pretén l’impost sobre els vehicles de lloguer que presentam com a MÉS per Mallorca vol compensar els impactes negatius que tenen els vehicles de lloguer, ja sigui pel que fa a contaminació com de col·lapse viari», ha assegurat Rosa. «L’impost sobre els rent a cars ens ha de permetre destinar el cent per cent del recaptat a millorar la mobilitat i fer-la més sostenible, ja sigui potenciant el transport públic com la mobilitat activa».



A més, davant la variabilitat històrica del nombre de vehicles, la Proposició de Llei del partit ecosobiranista proposa la creació d’un registre d’empreses de vehicles de lloguer que operen a les Illes Balears i d’un registre del nombre de vehicles de lloguer que posen en circulació.