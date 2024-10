MÉS insta el Consell a fer-se càrrec de la biblioteca de Son Espases davant la situació de «deixadesa» d'ara

El grup de MÉS per Mallorca al Consell ha traslladat aquest dissabte a la vicepresidenta de la institució insular i consellera de Cultura i Patrimoni la seva preocupació per la situació de «deixadesa» que en l'actualitat presenta la biblioteca de l'Hospital Universitari de Son Espases. De fet, denuncien, «no disposa d'assistència especialitzada».



Tot i que aquest servei no és estrictament una competència del Consell, la formació ecosobiranista li ha fet saber a Antònia Roca la seva «intranquil·litat», atès que el seu departament sí que ha col·laborat en el passat amb entitats, associacions i col·lectius per a posar en marxa o mantenir espais d'aquestes característiques.



Així, el conseller de MÉS, Joan Llodrà, ha registrat una pregunta detallant la situació d'aquest espai per on cada dia passen milers de persones. De fet, segons ha explicat Llodrà, l'hospital de referència de les Illes Balears disposa d'una biblioteca, «tot i que està desatesa». En aquest sentit, Llodrà ha plantejat al departament de Cultura la possibilitat d'introduir-la dins la Xarxa de Biblioteques insular amb la intenció que aquesta pugui millorar el servei.



Segons el conseller de MÉS, «les activitats de foment de la lectura en hospitals són una iniciativa que a més de proporcionar als pacients hospitalitzats accés a materials de lectura, millora el seu benestar emocional i mental». Encara més, Llodrà ha remarcat que «un dels principals avantatges d'aquestes activitats és que poden ajudar a alleujar l'avorriment, la solitud i l'aïllament que sovint experimenten els pacients hospitalitzats».



Amb tot, MÉS per Mallorca confia que el Consell sigui receptiu a una proposta que pot oferir una «distracció valuosa» en un entorn estressant. «Llegir pot ser una forma divertida d'escapar de la rutina hospitalària», ha conclòs Llodrà.