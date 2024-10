L'extrema dreta de Vox promou l'ocupació de les seus d'altres partits polítics

Els neofeixistes de Vox se situen del costat dels 'ocupes'. Sempre que ocupin la seu d'altres partits polítics. Aquest dissabte, en una demencial roda de premsa davant la seu de MÉS per Mallorca, Toni Gili, i David Gil, consellers i portaveus del partit ultra al Consell de Mallorca, han carregat contra la formació ecosobiranista i han instat «les màfies de l'ocupació» a ocupar la seu de MÉS.



Així, Vox, en un discurs carregat d'odi i ple de mentides sobre l'ocupació, ha acusat MÉS de voler fomentar l'ocupació a Mallorca i anar en contra de la propietat privada. La solució del partit neofeixista ha estat «convidar a les màfies de l'ocupació a què, abans que ocupar els habitatges dels petits propietaris, considerin ocupar la seu de MÉS, ja que aquesta formació sembla més interessada a protegir els okupes que als ciutadans honrats de l'illa».



David Gil ha conclòs que, «continuarem lluitant perquè a Mallorca es respectin la llei, la propietat privada i la convivència. Els mallorquins mereixen viure sense por al fet que les seves cases siguin ocupades il·legalment, i des de Vox no tolerarem la inacció ni el suport a aquestes pràctiques des de partits com MÉS per Mallorca».