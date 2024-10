MÉS acusa el govern de Galmés de triplicar la despesa en promoció turística amb «una operació de maquillatge financer»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat aquest dijous que el govern de Llorenç Galmés triplicarà la despesa en promoció turística amb el que anomena ell com una «operació de maquillatge financer» que ha aprovat el patronat de la Fundació Mallorca Turisme.

La formació ha votat en contra de tots els comptes presentats pel conseller de Turisme, a qui ha acusat d'amagar aquest increment amb «subterfugis que demostren la nul·la voluntat d'apostar per un canvi real de model».

«El pressupost contempla una minva en les partides de promoció turística, però també inclou una previsió de 7.850.000 provinents de l'Impost de Turisme Sostenible que seran destinats a promoció». Alzamora ha advertit que aquestes campanyes no figuren detallades al Pla d'acció per a 2025 que també s'ha aprovat aquest dijous.

«Des de MÉS no podíem avalar un pressupost que preveu una partida superior al conjunt del pressupost i que no ha quedat concretada, tot i que ha quedat clar que serà per promoció», ha afegit l'ecosobiranista. Així, segons Alzamora, l'anunci de reduir la presència en fires i disminuir la promoció turística «només ha estat un postureig».

En definitiva, la formació ha subratllat que «Galmés i el seu govern demostren una vegada més que el PP no creu vertaderament en actuar contra la saturació i el col·lapse», i ha posat d'exemple que el pla d'acció contempla el patrocini de grans esdeveniments en temporada alta.