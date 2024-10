Unides Podem: «La presidenta Prohens ha parlat abans de Catalunya que d'habitatge»

La diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, s'ha mostrat crítica amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, pel seu discurs al Debat de Política General: «És indigne el discurs que acabam d'escoltar. Ha tardat més d'una hora en xerrar d'habitatge, ho ha fet abans de Catalunya que d'habitatge. I, quan n'ha parlat, m'han semblat llàgrimes de cocodril perquè no pensam que ella se'n fa càrrec». «La comèdia de tot això es reflecteix en el vot en contra del seu propi partit a constituir la 13a mesa d'habitatge».

La parlamentària ha estat contundent amb la modificació de dos a cinc anys de residència com a requisit per a accedir a un habitatge de protecció oficial: «Cinc anys sona a classisme i, fins i tot, a racisme. I si són famílies que arriben i escolaritzen els seus fills perquè han trobat una feina? Els farem passar cinc anys a barraques o caravanes? La gent que ve a fer feina a les Balears no pensa que són conciutadans?».

Gómez ha aprofitar per a recordar a Prohens que «els guanys de les empreses balears també se'ls estan currant les persones que venen de fora i alcen cada dia les empreses i que les espatlles suades moltes vegades són de gent que venen de fora. Que expliquin per què de sobte demanam tres anys més per a tenir dret a un habitatge públic».

Per altra banda, la diputada critica també com el discurs de la presidenta «ha continuat desvinculant totalment la mancança d'habitatge i els preus especulatius amb el monocultiu turístic i la massificació». «El problema no són els guanys de les famílies, el problema és el preu», explica la parlamentària d'UP. «El problema és de preu i del mercat mentre la presidenta pensa que se solucionarà construint més. Podria semblar que no tenen ni idea de com funciona el mercat immobiliari, però ho saben i molt».

Gómez també ha criticat que s'estigui «perdonant imposts a tots els millonetis mentre es queixen que l'Estat no passa prou doblers a les Balears». Així com ha condemnat «la complicitat repugnant amb l'Estat d'Israel de la presidenta citant una governant d'aquest país. Més encara tal dia com avui on Israel està envaint el Líban, ha assassinat 1.600 libanesos i libaneses i 40.000 palestins i palestines».