El ple de l’Ajuntament de Sineu vota per unanimitat a favor de paralitzar els projectes de macrogranges

Els sineuers s’havien pronunciat clarament en contra de la macrogranja que es projecta dins del terme municipal. Però ara també ho ha fet la corporació municipal. La moció dels Socialistes de Sineu, defensada pel portaveu, José Manuel García, s’ha aprovat amb el vot favorable de tota la sala. D’aquesta manera l’Ajuntament de Sineu no només es posiciona en contra del projecte sinó que, com ja va fer el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor en setmanes passades, també insta el Govern de Prohens a decretar una moratòria de dos anys en l’autorització de projectes d’aquest tipus d’explotacions ramaderes extensives, i el Consell de Mallorca que pugui realitzar les modificacions adients en el Pla Territorial Insular per controlar-les reglamentàriament.

Durant la seva intervenció, el portaveu García ha afirmat que «les macrogranges poden ser un focus de malalties. Aquest projecte és un perill per al poble de Sineu i tota aquesta lluita passarà a la història», en una sala on també s’hi ha vist membres de la plataforma ciutadana en contra del projecte d’Avícola Son Perot. García ha elevat el resultat de la moció al Govern: «Esperam que Prohens escolti el poble de Sineu. La iniciativa compta amb el suport del PP a nivell local i insular, però el Govern no s’ha manifestat en contra d’aquesta macrogranja de manera explícita fins el moment».

A una assemblea celebrada al poble de Maria de la Salut, davant de representants de la Plataforma ciutadana, de set municipis del Pla de Mallorca a més de Llucmajor, la secretària general dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera i el portaveu parlamentari adjunt del Grup Socialista, Marc Pons, han recollit la preocupació dels presents, perquè el Govern de Prohens no ha descartat en absolut que es puguin dur a terme aquestes macrogranges, explicant que els informes oficials que ara són negatius respecte el projecte es podrien esmenar.

«És un doble discurs del PP que ens preocupa perquè no sabem quins interessos té el Govern en favor d’una explotació que els seus batles i regidors del pla i el mateix president del Consell han rebutjat», ha dit Cladera. «Els doblers darrere del projecte i els interessos per tirar endavant la macrogranja són prou grossos com per pensar que aquesta iniciativa es pugui aturar fàcilment, perquè al PP hi ha un pols entre els que hi estan a favor i en contra», ha dit Marc Pons.