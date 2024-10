OCB: «La llengua ha estat la gran oblidada en el discurs de Prohens»

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha donat el sus amb el seu discurs al Debat de Política General, el primer de la legislatura. Se celebrarà durant aquests dimarts i dimecres al Parlament. Dimecres serà quan els grups podran intervenir al ple de la Cambra i cada grup que conforma l'arc parlamentari tendrà 30 minuts per a intervenir-hi i la presidenta comptarà amb un torn de rèplica.

Sobre el discurs d'obertura de Prohens, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha lamentat l’absència de la llengua i la cultura pròpies, «més enllà de dues referències marginals per justificar les mesures contràries al català a la sanitat i a l’educació».

En declaracions d’Antoni Llabrés, president de l’OCB, «ha estat una oportunitat perduda, perquè era el moment d’anunciar un canvi de rumb, enterrant les mesures regressives contra la llengua catalana perpetrades de la mà de l’extrema dreta antimallorquina en l’inici de legislatura, i confirmant la no execució d’altres acords, com la creació de la comissaria política d’imposició del castellà i persecució del català».

I era el marc òptim, segons Antoni Llabrés, per a anunciar «una política lingüística ambiciosa d’impuls i foment de la llengua pròpia en un context sociolingüístic delicat. Ara és l’hora de preveure en el projecte de pressuposts de 2025 la consignació de recursos suficients per possibilitar l’adopció de mesures valentes de promoció de l’ús social del català i de fer passes decidides que garanteixin la sostenibilitat lingüística i cultural».

Per a l'OCB, «tot indica que el govern Prohens ha trencat formalment amb la ultradreta, encara que no per decisió pròpia, però en el dia a dia s'evidencia que, com a mínim en matèria lingüística, hi continua de facto lligat de mans i peus».