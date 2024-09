Torra, Albinyana i Soler aposten per l'autodeterminació i la federació dels Països Catalans

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha organitzat per aquest divendres passat un reconeixement a tres presidents dels Països Catalans: Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya 2018-2020 amb Junts per Catalunya, Josep Lluís Albinyana, primer president del Consell Preautonòmic del País Valencià 1978-1979 amb el PSOE i Cristòfol Soler, president del Govern de les Illes Balears 1995-1996 amb el PP.

Abans del sopar, els tres presidents varen atendre dBalears i, en primer lloc varen voler manifestar el seu agraïment a l'ASM per reconeixement.

Sentiment de país a cada un dels territoris

Cristòfol Soler va manifestar la seva preocupació pel moment polític que viuen les Illes Balears: «som molt a prop de viure un segon quadrienni negre, després del que es va viure amb Bauzá de president», però afegí que «sort en tenim del professorat i dels pares dels alumnes que han rebutjat el pla de segregació».

Josep Lluís Albinyana va voler diferenciar el «desastre polític que viu el País Valencià» del dinamisme i bona salut de la societat civil que fa una «feina excel·lent» i un ús de la llengua catalana «infinitament superior» al de les administracions. I reblà el clau dient que «si la Generalitat valenciana fos una empresa, estaria en fallida»

Quim Torra, de la seva banda, considera que el Principat de Catalunya viu «una emergència lingüística greu». També destaca que l'espoliació fiscal que pateix el Principat, però també el País Valencià i les Illes Balears, «ens porta a la decadència» i no permet el progrés dels nostre conciutadans. Les xifres escarrufen i es repeteixen any rere any: Catalunya perd prop de 23.000 milions cada any. El País Valencià, 6.000 milions cada any. I les Balears són les més perjudicades en percentatge, perden gairebé 4.000 milions per any.

Articulació dels Països Catalans

El president Soler va destacar que «no podem articular els Països Catalans dins l'Estat espanyol, perquè la Constitució espanyola ho prohibeix de manera explícita. I recordà que el mateix text constitucional sí que recull una clàusula que permet la federació de Navarra i el País Basc. Soler aposta, sense embuts per «sortir de l'-estat espanyol quan abans» i «autodeterminar-nos i federar-nos».

El president Albinyana volgué rubricar que «la sortida que proposa el president Soler, la veig com una sortida d'emergència, una sortida urgent». Afegí també que el «fracàs de la constitució espanyola i el fracàs de la Transició són més que evidents».

Albinyana s'expressà sense pèls a la llengua: «el País Valencià arriba, cada any, a l'execució d'un 50% de les inversions estatals, mentre que Madrid cada any arriba al 200%».

«La connexió dels Països Catalans ha de ser la de les societats» destacà el president valencià.

El president Torra afirmà que coincidia en les anàlisis dels seus col·legues i afirmà que «no és possible encaixar dins l'Estat espanyol, l'única opció és la independència» i tal i com els altres, aposta per «l'autodeterminació dels Països Catalans i una confederació de repúbliques».

Torra destacà que «estam units en la desgràcia» i en aquest sentit recordà l'estat de la llengua catalana que està de baixa en els tres territoris; el dèficit fiscal amb l'Estat, que arriba a xifres que cap altre Estat del món permet i la mobilitat, amb un projecte de Corredor Mediterrani que passa per Madrid.

El president català va fer una crida molt concreta: «apel·lo als empresaris a entendre fins a quin punt aquest sistema perjudica els seus interessos».

Finançament i espoliació fiscal

Soler també recordà les xifres de l'espoliació fiscal i lamentà que ni les Balears ni el País Valencià tenim diputats al Congrés de Madrid per denunciar aquesta situació.

Albinyana destacà que «de les 35 empreses de l'IBEX, 24 estan domiciliades a Madrid i només tres a Catalunya, una al País valencià i una a les Balears.

I qualificà el model de l'Estat espanyol de «colonial».

Torra es referí al debat actual sobre el model de finançament i destacà que, paradoxalment, els dirigents de les comunitats autònomes que es queixen de la proposta de finançament per a Catalunya, reconeixen que actualment viuen dels 40.000 milions que s'espolien anualment als Països Catalans.

Soler va resumir l'actual model: «és insostenible, colonials i ens duu a la fallida».