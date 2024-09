Denuncien «ingerències del Govern» a la ràdio i televisió públiques amb la voluntat de «convertir IB3 en Telemadrid»

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Ares Fernández, ha denunciat una «pèrdua greu de la pluralitat» de la ràdio i televisió públiques de les Illes Balears, pel fet que «amb les ingerències polítiques des del Consolat de Mar a IB3 volen convertir l’ens públic en Telemadrid».

Fernández ha detallat el recull de nombrosos exemples en el darrer any: «Varen començar amb l’eliminació de les tertúlies polítiques de la televisió, per a després continuar imposant l’homogeneïtat ideològica en tertulians i col·laboradors, amb una línia comuna de crítica al Partit Socialista i de lloança al Govern de Prohens, com mostra la secció matinal de Javier Alarcón al programa Al Dia d’IB3 Ràdio».

Aquestes ingerències han culminat amb el fitxatge de Miguel Ángel Ariza, «conegut per demanar el vot per al PP a la ràdio pública, pels seus atacs i insults a les xarxes socials i per ser el director d’un mitjà privat com és Okdiario», ha remarcat.

Durant el ple del Parlament, Fernández ha denunciat «l’especialitat d’aquesta pàgina digital i del director per a assenyalar, atacar i difamar al Partit Socialista», davant la qual cosa «no hem sentit dir res al Govern», i per això ha demanat a la consellera de Presidència «si ha estat ordre directa la seva contractació», perquè «des del Consolat Prohens i Jurado dicten, i Albert Salas no ho nega».