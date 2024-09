MÉS per Palma: «O regulam els preus dels locals o veurem com desapareixen els comerços que donen vida als nostres barris»

El comerç i les empreses de Palma, amenaçades per l'augment de preus que provoca l’especulació immobiliària. Neus Truyol, portaveu de MÉS per Palma, ha denunciat l'escalada imparable dels preus dels locals comercials a Palma, que «està ofegant el comerç local i amenaçant la supervivència de les petites i mitjanes empreses».

Segons Truyol, l'augment dels preus dels locals comercials —en alguns casos, d'entre un 40% i un 70%— està deixant fora del mercat els petits comerciants, que no poden competir amb les grans marques, ni amb l'especulació immobiliària. «Moviments especulatius, afavorits per polítiques que permeten la transformació de locals comercials en habitatges, han generat un augment desmesurat dels preus, afectant greument els negocis familiars i autòctons. Estam davant d'una clara elecció: regular els preus o veure com desapareixen els comerços que donen vida als nostres barris», ha declarat la portaveu de MÉS per Palma.

«Palma necessita una regulació que protegeixi el comerç de proximitat i eviti l'obertura de nous grans centres comercials que només beneficia a les grans marques internacionals. O apostam pels autònoms i les petites i mitjanes empreses, o apostam per una ciutat franquícia. O apostam pel comerç local o acabarem veient com els nostres barris es converteixen en deserts comercials», ha advertit Truyol.

Truyol ha plantejat la necessitat de construir una xarxa de carrers comercials a Palma. Aquesta xarxa inclouria tres tipologies principals: a) els eixos cívics radials, amb les plantes baixes destinades exclusivament a l’activitat econòmica; b) els eixos d’activitat econòmica, conformats per carrers amb una amplada superior a 20 metres, on un mínim del 60% de les plantes baixes s'hauria de dedicar a negocis i comerços; i c) la xarxa de camins escolars, dissenyada per fomentar la mobilitat segura i sostenible a les escoles i promoure l’activitat econòmica en les zones properes.

Una moció en defensa del comerç i l’empresa local

MÉS per Palma, mitjançant una moció al pròxim Ple, instarà l’equip de govern, liderat pel batle Jaime Martínez, a regular els preus dels locals comercials, impedir l'obertura de noves grans superfícies i fomentar un model de ciutat basat en els serveis proximitat. «La supervivència del comerç local és la clau per a una Palma viva, pròspera i equilibrada. Apostar per la ciutat dels 15 minuts i construir una xarxa de carrers comercials permetria revitalitzar els barris i garantir la sostenibilitat econòmica i social de moltes famílies de Palma», ha conclòs Truyol.