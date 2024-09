PP i Vox rebutgen la paralització del projecte d'ampliació del port de Palma i l'inici d'una consulta ciutadana

El Parlament ha rebutjat demanar a lʻAutoritat Portuària de Balears (APB) paralitzar el projecte dʻampliació del port de Palma i iniciar un procés de participació i consulta ciutadana per a consensuar el futur dʻaquesta infraestructura.

Aquest ha estat un dels punts que contenia la Proposició no de Llei (PNL) presentada per Unides Podem (UP) a la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua, celebrada aquest dimecres al Parlament.

El text, que ha rebut una esmena per a modificar tots els punts per part del PP, plantejava expressar el rebuig dels grups parlamentaris a qualsevol projecte d'ampliació del port de Palma, a causa de «l'impacte ambiental i l'efecte d'agudització de la massificació turística que ja pateix Palma, Mallorca i Balears».

UP també pretenia que el Parlament instàs l'APB a fer públic el projecte d'ampliació del port de Palma o a reclamar i fer pública, com més aviat millor, la preceptiva Declaració d'Impacte Ambiental del projecte. Així mateix, el Parlament demanaria al Consell de Ministres i al Consell d'Administració de l'APB no autoritzar cap despesa destinada a l'ampliació del port de Palma.

Totes aquestes mesures han estat rebutjades amb els vots en contra dels vuit diputats del PP, Vox i el diputat no adscrit Francisco Cardona, mentre que han votat a favor sis els representants de PSIB, MÉS i UP.