Acusen el PP de bloquejar iniciatives en matèria d’habitatge: «És urgent actuar»

Junts, el PP, Vox i UPN tombaven aquest dimarts en el Ple del Congrés espanyol l'admissió a tràmit de la proposició de llei en matèria d'habitatge, per modificar i limitar el lloguer de temporada i d'habitacions.

El PSIB-PSOE ha condemnat els vots en contra del PP a dues iniciatives en matèria d’habitatge, principal problema de la ciutadania de les Illes Balears, com són aquesta llei per regular el lloguer de temporada o una moció per reclamar mesures que afavoreixin l’accés a l’habitatge per a residents i treballadors, defensada pel senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer.

El senador per les Balears, José Hila, ha alertat que el Govern de Prohens no ha anunciat cap projecte nou d’habitatge públic. Considera que «s’està limitant a acabar les promocions iniciades la passada legislatura», i critica que tampoc hagin afavorit l’aplicació de la Llei estatal d’habitatge. A les Balears, aquesta llei permetria declarar com a zones tensades per topar el preu del lloguer 47 dels 67 municipis de les illes, que suposen el 92% de la població.

Respecte a l'emergència habitacional, Hila ha explicat que «és urgent actuar», ja que a les Balears es preveu un increment del preu de l'habitatge d'un 8% més fins a final d’any, mentre que, segons dades del Ministeri d’Habitatge, el metre quadrat a les illes és un 54% més car que la mitjana estatal.