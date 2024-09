UOB Ensenyament: «Espanya continua patint les conseqüències d'una transició tèbia i bonista amb els falangistes»

La sectorial d'Ensenyament de la Unió Obrera Balear (UOB) també ha volgut compartir públicament el seu posicionament respecte a la decisió del Partit Popular de votar a favor de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears. Des del sindicat consideren que el partit de Prohens ha decidit «fer una passa (més) cap a la dreta i sumar-se al reaccionarisme de Vox».

«Espanya, únic país on va triomfar el feixisme, continua patint les conseqüències d'una transició tèbia i bonista amb els falangistes», lamenten en el seu comunicat. «Les institucions democràtiques es troben en estat terminal, i la metàstasi de la ultradreta ha contaminat una democràcia que ja havia nascut dèbil», asseguren.

Des de la UOB consideren que la memòria serveix, entre moltes coses, per treure les vergonyes al Partit Popular, que «fou fundat per un franquista i això, en un país vertaderament democràtic, seria motiu de vergonya i oprobi». Tanmateix, denuncien que el PP «exhibeix amb orgull la seva roïnesa i mesquinesa» en anar en contra de «reconèixer i recordar aquells que lluitaren i moriren en defensa de la llibertat, la democràcia i els drets civils».

Des del sindicat enumeren algunes de les llibertats que han coartat des del partit de Prohens, com ara la llibertat a divorciar-se o la llibertat de morir amb dignitat, passant per la llibertat de les persones a casar-se amb qui vulguin. Critiquen que malgrat que els ultradretans de Vox ja no són socis del PP al govern, sí que ho són d'ideologia.

Per tot això, UOB Ensenyament insta el Partit Popular a refer-se i votar en contra de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, «no ja per netejar el seu passat, sinó per mostrar una mica de decència».

Per altra banda, el sindicat fa una crida a tots els agents socials, així com a la població en general, a mostrar el seu rebuig a tots aquells que ataquen les institucions democràtiques i reafirma el seu compromís en la lluita contra el feixisme.