Esteve Barceló és elegit nou coordinador general de Més per Menorca

Aquest dissabte dematí, Més per Menorca ha celebrat una assemblea amb els seus adherits i adherides per elegir la nova Coordinació General tal com marca el calendari establert per aquest procés de relleu.



L'única candidatura presentada ha estat la d'Esteve Barceló, conseller del partit al Consell Insular de Menorca. L'assemblea menorquinista ha donat un suport unànime a la seva candidatura.



Tal com ha explicat la formació menorquinista, es dona el cas que Esteve Barceló actualment ocupa un altre càrrec orgànic en el partit, el de secretari d'Organització. El seu nomenament com a coordinador general implica que la Secretaria d'Organització queda vacant i s'obre un procés per al seu relleu.



Esteve Barceló, nascut a Ciutadella el 1975, és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i tècnic de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA). Del 2019 al 2023 va exercir de director insular de Medi Ambient al Consell Insular de Menorca.



Una vegada elegit, el nou coordinador general de Més per Menorca ha expressat el seu «agraïment» pel suport rebut i ha manifestat que «aquest és un projecte compartit, tothom té les portes obertes». Barceló ha acabat exclamant que «la nostra força és que aquí tots remam junts cap a la Menorca que volem».