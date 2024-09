El Pi demana una actuació urgent en matèria d'aigua: «No pot ser que hi hagi pobles que no tenguin aigua potable»

Consellers, batles, regidors i representants d'El Pi-Proposta per les Illes Balears s'han reunit aquest dissabte per reclamar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears actuacions urgents per acabar amb la sequera i millorar la distribució d'aigua potable a Mallorca.



A Porreres, un dels pobles que ha imposat restriccions aquest estiu, el conseller portaveu de la formació ha presentat tres propostes que El Pi durà al ple del Consell de Mallorca. «Ja vàrem demostrar la nostra preocupació en aquesta matèria el passat plenari i, com que la resposta va ser confusa, ara posam negre damunt blanc. Volem que es creï una xarxa d'aigua insular que arribi i connecti tots els municipis de l'illa», ha explicat Antoni Salas.



«No pot ser que hi hagi pobles que no tenguin aigua potable o que hagin de tallar l'aigua perquè no en poden treure més dels pous municipals. Per això és urgent que, tant el Consell com el Govern, es posin en marxa i creïn aquesta xarxa insular de distribució d'aigua», ha recordat el conseller.



Per altra banda, la formació ha demanat que s'estudiï el cabal que hauria de tenir aquesta xarxa i s'arreglin o ampliïn les dessaladores per donar-li cobertura. «A més, el Consell ha d'habilitar una línia d'ajuda per aquells Ajuntaments que han hagut de dur aigua potable a camionades per poder subministrar aigua a la seva ciutadania», ha assegurat Salas.



Els batles i regidors del Pla, Banyalbufar i Artà han acompanyat a Salas en la presentació d'aquesta moció, que preveu millorar i erradicar aquesta manca d'aigua que hi ha diferents punts de les Illes.