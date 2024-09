PSIB: «Ni amb totes les banderes de Mallorca que s’han regalat es pot tapar el desastre de gestió i l’absència de projecte del Consell»

El Grup Socialista al Consell posa en dubte la legitimitat del canvi de data de la Diada de Mallorca, així com de tot l’aparell de propaganda que Galmés ha engreixat per a intentar justificar allò que el portaveu adjunt, Javier de Juan, titlla «d’intent de falsejament de la història per justificar un canvi de data de la Diada que no compta amb el suport dels experts i historiadors ni de la Universitat de les Illes Balears, ni per descomptat amb el favor de la ciutadania».

El Grup Socialista al Consell no ha participat a cap dels actes programats amb motiu de la Diada de Mallorca, llevat de l’acte institucional del lliurament dels Premis, Honors i Distincions del Consell, «per respecte i com a merescut homenatge a tots els guardonats». En canvi, De Juan ja ha avançat que el Grup Socialista ha presentat sol·licitud d’informació per a conèixer al detall quina ha estat la inversió publicitària que Galmés ha autoritzat per a promocionar la seva Diada, «diners de tots els mallorquins que s’han destinat a major glòria de la imatge de Galmés i a les idees historicistes interessades que s’ajusten com un guant a les ínfules polítiques que ara li convenen a ell i als seus socis d’ultradreta». Només la compra de les banderes i polseres amb els colors de Mallorca han costat més de 100.000 euros: «Segur que hi pot haver coses més urgents per a millorar la vida dels mallorquins, per emprar millor aquests doblers».

El mateix discurs de Galmés d’anit demostra que «rere l’enaltiment de la bandera de Mallorca en realitat s’amaga la buidor de la seva acció de govern». Les tres úniques referències als reptes de Mallorca es varen referir al model turístic, «que en el primer any de gestió de Galmés ha demostrat ineficàcia en la lluita contra l’allotjament turístic il·legal, aparellada amb decisions dubtoses que afavoreixen negocis de membres i socis del PP com els agroturismes de Porsell i de Monjo». El segon repte, el de la mobilitat «demostra un nou fracàs de Galmés, que mentre feia el seu discurs condemnava a milers de conductors a un embós interminable per anar a Sóller sense cap resposta ni alternativa». I en darrer terme, la «incapacitat» de Galmés per exercir les seves competències en matèria de menors no acompanyats i «implicar falsament» al Govern de l’Estat com a responsable de la situació: «És revelador que per desconeixement o dolentia política, Galmés vulgui demanar permís al Ministeri de Defensa per posar tendes de campanya per acollir-los a Son Tous quan és el Govern de Prohens qui gestiona plenament aquest quarter, per un conveni de fa més de 10 anys». A més, en aquest tema, Galmés pretén posar pressió política a l’Estat plantejant encabir menors en tendals de roba, mentre que guarda en el calaix recursos financers com els 4 milions ja aprovats de fons europeus que li permetrien habilitar nous centres dignes per a menors, si aquesta fos la seva voluntat.

Per a De Juan, «estam davant de la Diada menys representativa, menys participada i menys consensuada de la història de Mallorca. Per als hereus de la Nova Planta el que és important és sotmetre’ns a la seva voluntat al preu que sigui i que ens quedi clar a totes i tots qui mana aquí».