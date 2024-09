UOB Ensenyament: «L’escola pública i en català s’enfonsa»

La Conselleria d'Educació i Universitats, dirigida per Antoni Vera, ha intensificat els esforços per afavorir l'escola concertada, fet que per molts és un pas cap a l'enfonsament de l'escola pública i en català a les Illes Balears.

Així ho han advertit des de UOB Ensenyament, que lamenten que una vegada més, solucionar els problemes de l’escola pública (falta d’infraestructures, plantilles infradotades, millora de les condicions laborals dels docents…) no és una prioritat per a la Conselleria.

«Es parla sovint d’equiparar les condicions laborals dels docents de la concertada als de la pública —cobrament de tutoria, dotacions d’ATE, etc.—, però no es parla que els processos de selecció per accedir a un lloc de treball haurien de ser de concurrència pública», han insistit des del sindicat.

«Mentre la Conselleria unta l’escola concertada, continuen sense complir-se molts dels punts de l’Acord Marc que ja s’haurien d’haver resolt el curs anterior i el sistema informàtic de la Conselleria es manté irritantment inoperant, amb places d’interins que s’adjudiquen passada la mitjanit; a més, els escabrosos invents quant a identitat digital i llibertat lingüística segueixen el seu curs».

En un comunicat, des de UOB Ensenyament han demanat que els diners s’usin per fomentar l’escola pública i no els negocis d'empreses privades: «aquests recursos s’haurien d’invertir en la millora d’un sistema educatiu públic que a hores d’ara es troba en un estat deplorable».