Reclamen a la direcció d’IB3 que l’ens públic recuperi la pluralitat política, «minvada en aquest darrer any»

El PSIB-PSOE ha registrat aquest dijous un seguit de preguntes a debatre a la pròxima comissió de control d’IB3, en les quals es qüestiona «el gir que aquest mitjà públic ha fet en el darrer any, cap a una direcció menys transparent i plural».

El diputat Ares Fernández ha indicat que ja fa gairebé un any que la nova direcció d’IB3 va prendre possessió dels seus càrrecs, i que l’evolució dels continguts i de la programació han mostrat una realitat clara: «la manca de pluralitat política de l’ens públic de la nostra comunitat autònoma, que es veu reflectida claríssimament en les diferents veus i sensibilitats que s’escolten amb els col·laboradors i tertulians que participen cada dia a IB3 o a la nova programació que s’estrena a partir d’aquest mes».

Per al diputat del PSIB, es tracta «d’un desequilibri inadmissible i una manca de neutralitat existent des del primer moment». El PSIB-PSOE ja ho va advertir en el seu moment, i aquesta va ser la raó per la qual el partit no va votar favorablement l’actual direcció proposada pel Partit Popular: «Temíem que això pogués passar i, malauradament, ha passat».

És per aquest motiu que el PSIB-PSOE demanarà a la comissió de control d’IB3 que el director general d’IB3 «doni les explicacions pertinents, per aquesta manca de pluralitat política a l’ens públic; una manca de pluralitat que és inadmissible per un mitjà públic». Per a Fernández, el director general d’IB3 ha de donar totes les explicacions «per respecte a l’audiència, però sobretot, per respecte als professionals que fan IB3 cada dia i que, malauradament, ja van viure èpoques passades també molt fosques».