Apesteguia proposa duplicar l'impost turístic per finançar el decreixement i la diversificació econòmica

MÉS per Mallorca ha anunciat aquest dimarts que presentarà una modificació de la Llei de l’Impost sobre estades turístiques per tal de duplicar la quota tributària.

Lluís Apesteguia, coordinador general dels ecosobiranistes, ha explicat que «en la situació d’autèntic col·lapse turístic que pateixen les Illes Balears, el Govern necessita de fons econòmics extraordinaris per poder sufragar polítiques efectives de decreixement turístic i de diversificació econòmica», i per això «necessitam més doblers», ha afirmat Apesteguia.

Apesteguia ha criticat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, per legalitzar construccions il·legals destinades al lloguer turístic, mantenir la promoció turística i rebutjar limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Ha subratllat que en un estat de col·lapse turístic amb talls d'aigua i saturació a espais naturals i infraestructures, són necessàries mesures efectives per revertir la situació.

El diputat parlamentari també ha recordat que «en pràcticament tots els mercats turístics del nostre entorn ja existeixen impostos similars a l’ITS però amb quantitats superiors, i a llocs com els Països Baixos ha arribat al 12,5% del cost de l’estada turística; la quota tributària d’aquest impost a Balears no s’ha modificat des de 2017, i per això cal actualitzar-la atenent la realitat turística, social i mediambiental que vivim».

MÉS per Mallorca ha proposat que la tarifa de l’impost per dia d’estada o fracció a hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior passi de 4 a 8 euros; de 3 a 6 euros en el cas dels establiments de quatre estrelles i tres estrelles superior, i de 2 a 4 euros dels d’una, dues i tres estrelles.

Pel que fa a les estades en apartaments turístics, proposen que els de quatre claus i quatre claus superior la taxa passi de 4 a 8 euros, de 3 a 6 euros en les de tres claus superiors i de 2 a 4 euros en les d’una, dues i tres claus.

En el cas d’establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials, volen que les estades passin de 4 a 8 euros per dia o fracció i de 2 a 4 euros en el cas d’estades en habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística.

Finalment, els hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior les estades passarien de 2 a 4 euros; d’1 a 2 euros en el cas d’hostals, hostals residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings; així com en les estades en albergs, refugis o altres establiments o habitatges de caràcter turístic. En els creuers, la taxa passaria de 2 a 4 euros.