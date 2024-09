El Pi demana que es mantenguin els tràmits presencials a l'Administració

El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que la mesura que vol impulsar el Govern de fer els tràmits 100% online deixarà desemparada una gran part de la societat. «La gent no està preparada per a una digitalització total», asseguren des de la formació.

«El Pi defensa que els tràmits tradicionals han de continuar i s’han de mantenir. Avançar cap a la digitalització està molt bé, però no tota la societat està preparada per fer-ho tot a través d’internet», asseguren. «Hi ha persones que per edat, situació socio econòmica o per qualsevol altra rao no poden fer ús de l’administració electrònica i s’els ha de permetre continuar fent els tràmits en paper i presencialment», insisteixen.

«La digitalització descompensada i excessiva fa que hi hagi cituadans de primera i de segona; crea desigualtats i margina a un sector de la població que per una cosa o una altra no sap utilitzar la xarxa per fer els tràmits», recorden des de la formació.