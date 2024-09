Unides Podem critica l'absència de mesures per l'habitatge en el «PPacte per la sostenibilitat»

Cristina Gómez, representant d'Unides Podem al Parlament de les Illes Balears, ha criticat durament el 'PPacte per la sostenibilitat' i ha subratllat que l'absència d'una mesa específica per a l'habitatge en aquest pacte és un «engany en tota regla».

Gómez considera que aquesta falta de focus en el problema de l'habitatge reflecteix un «intent d'amagar el problema», i ha criticat que es consideri l'habitatge «com una subcategoria de l'àrea de benestar social», una perspectiva que UP qualifica d'«insult a la intel·ligència».

Gómez ha ressaltat que el problema d'accés a l'habitatge «ja no és exclusiu de col·lectius vulnerables, sinó que afecta quasi tota la població». Segons la diputada, les causes d'aquesta problemàtica van més enllà de la vulnerabilitat social, i assenyala l'impacte de la compra per part de no residents amb un major poder adquisitiu, la turistificació, i la manca de voluntat política per controlar l'augment dels preus de lloguer com a culpables.

Gómez ha indicat que quan es va convocar l'inici del Pacte, el Partit Popular ja tenia «al forn» el Decret d'agilització i racionalització administrativa. Aquest decret, segons la diputada d'UP, inclou «una amnistia per als edificis il·legals en rústic, la privatització de tasques urbanístiques municipals, la descafeïnització de les lleis de benestar de les generacions presents i futures, i limita la participació ciutadana». A més, el decret «afavoreix la construcció en zones inundables o de risc forestal» i «incorpora mesures perquè els amics i familiars del PP puguin legalitzar naus industrials en rústic». Gómez considera que és un «paperot» perquè el decret «no ha passat ni passarà per la mesa de sostenibilitat».

Finalment, Gómez ha lamentat que torni el «bipartidisme», al qual li ha atorgat «zero credibilitat», i ha criticat el PSIB per legitimar el lloguer turístic en edificacions il·legals en rústic.