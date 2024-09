El PSIB proposa ara a Prohens un «pacte de qualitat democràtica» per superar els acords amb la ultradreta

El PSIB-PSOE ha demanat aquest dilluns a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que sigui clara amb quina és la situació de governabilitat actual, i Iago Negueruela, portaveu de la formació al Parlament, li ha ofert un «pacte de qualitat democràtica» per pactar mesures antitransfuguisme i recuperar els consensos que el PP ha sacrificat amb VOX.

Negueruela ha mantengut una reunió amb Prohens al Consolat de Mar, en el marc de la ronda de contactes de la presidenta per iniciar el curs polític. Ara que l'acord de PP i VOX s'ha romput, el portaveu del PSIB ha posat sobre la taula la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, la segregació lingüística i l'ús del bilingüisme al Parlament com a temes que no estan inclosos en el programa de govern del PP.

Segons Negueruela, la situació actual ofereix a Prohens l'oportunitat de «superar els acords amb la ultradreta» i s'ha mostrat predisposat a pactar acords en matèries com l’habitatge o per reduir la saturació turística.

A més, el portaveu ha considerat necessari que Prohens tracti amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, les qüestions de finançament autonòmic de manera bilateral.