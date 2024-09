Alternativa assenyala les desigualtats creixents en l'ensenyament: «No permetrem que l'escola pública s’abandoni»

El curs 2024/2025 que tot just comença presenta signes alarmants de desigualtat en el sistema educatiu de les Illes Balears, segons un comunicat recent del Sindicat Alternativa.

En primer lloc, el sindicat critica que la mesura aplicada per pal·liar la manca d'habitatge dels docents mitjançant complements per a aquells desplaçats a altres illes només aborda parcialment el problema. Des d'Alternativa consideren que aquest sistema de retribució, que s'aplica exclusivament a certes especialitats amb manca de professorat, no resoldrà el veritable problema de l'habitatge, «un dels mals endèmics a les Illes Balears».

El sindicat assenyala que l'actual sistema de complements econòmics per a docents desplaçats a Menorca, Eivissa i Formentera genera desigualtats. Les quanties progressives de 400€, 300€ i 200€, respectivament, es consolidaran al curs 2026/27, però Alternativa reclama que s'haurien de rebre ja. A més, consideren que «suposa un greuge» per als docents que ja viuen en aquestes illes i no tenen cap ajuda malgrat pagar «hipoteques i lloguers a preus desorbitats».

Un altre punt de preocupació és el caos que ha afectat els docents interins al començament del curs. El sindicat denuncia la manca de coordinació i la ineficàcia del sistema informàtic, i exigeix una millora substancial en el sistema d’adjudicació de places i que aquest procés es faci abans de l’inici del curs: «el primer dia laboral de setembre les plantilles han d’estar actives al centre per poder planificar i coordinar els diferents cursos, els docents interins mereixen respecte!», han reivindicat.

Alternativa també s'ha posicionat en contra de la intenció del govern de Prohens de continuar amb la segregació lingüística, exigint a la presidenta del Govern que «abandoni aquest camí i dediqui els recursos que tenia previstos a l'escola pública, únic garant de la igualtat entre els alumnes».

Finalment, el sindicat ha advertit que «a cada BOIB s’atorguin beneficis i pressupost extra al sistema d’escola privada i concertada».