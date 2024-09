El PI denuncia que PP i PSOE «sempre ens han tractat com una colònia, només els interessa recaptar doblers»

El portaveu d'El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha criticat que «ni PP ni PSOE han fet res per a mitigar la crisi migratòria» que, remarca, pateixen les Balears.

Així s'ha expressat aquest divendres Salas, reclamant una altra vegada, una solució per la crisi migratòria. «No pot ser que l'Estat espanyol i la Unió Europea ens deixin tirats amb aquesta crisi migratòria tan greu que patim. Necessitam solucions urgents», ha apuntat.

En una nota de premsa, la formació ha assenyalat que veu «amb preocupació» l'arribada «massiva» de migrants a les costes de les Illes. Segons Salas, els països d'origen «no es poden desentendre i menys dels menors que arriben a les costes de manera il·legal».

A més, ha considerat que els cònsols d'aquests països «també s'han d'implicar per a resoldre aquesta situació". El portaveu ha subratllat que els Consells insulars no tenen capacitat per atendre els menors «com toca» i, per això, considera que han de ser els seus països «els que els reclamin i se'n facin càrrec».

«Són el Govern espanyol i la Unió Europea els que l'han d'exigir i, si és necessari, retornar-los als seus països», ha dit Salas, insistint en la necessitat d'una política migratòria comuna europea, ja que el problema migratori «és responsabilitat de tots els estats membres i s'ha de compartir».

Igualment, ha indicat que la situació «no és nova» i ha retret al PP i al PSOE que «no han fet res». «Ara tothom s'omple la boca demanant una solució, però ningú ha fet res per a prevenir-la», ha retret. «Sempre ens han tractat com una colònia, només els interessa recaptar doblers, col·locar a la seva gent i quan tenim un problema ningú se'n recorda», ha sentenciat.