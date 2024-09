Unides Podem presenta més de 40 esmenes per «evitar que Prohens malvengui les nostres illes»

Unidas Podemos ha registrat aquest divendres més de 40 esmenes al decret llei de simplificació administrativa impulsat pel Govern de Marga Prohens. La diputada del partit, Cristina Gómez, ha comunicat que l'objectiu de les esmenes és clar: «evitar que Prohens malvengui les nostres illes».



Gómez ha criticat durament la gestió de la presidenta Prohens, afirmant que «no està governant, sinó actuant com a comercial del gran capital immobiliari, i aquesta norma és una bona prova d'això». Segons la diputada, les esmenes de la formació morada pretenen frenar la «mercantilització del sòl rústic» i evitar que es fomenti «l'especulació immobiliària en plena emergència de l'habitatge».



En relació amb la recent amnistia urbanística, Gómez ha reiterat que aquesta és «profundament injusta i perjudicial per al territori». A més, ha qualificat de «bogeria» permetre la construcció en zones de risc d'inundacions, especialment després dels recents episodis de pluges que han afectat les Illes Balears.



La diputada ha aprofitat l'ocasió per criticar la posició del PSOE i el PP en matèria d'habitatge i massificació turística, lamentant que «per molt que es barallin de cara als mitjans, comparteixen diagnòstic i polítiques». Gómez ha posat com a exemple l'esmena presentada per la batlessa socialista de Pollença, adoptada pel PP, i ha assenyalat que «el turisme entre PP i PSOE no ha fet més que beneficiar les grans fortunes i els promotors immobiliaris».



Unides Podem ha denunciat que tant PP com PSOE «són el mateix gos amb un collar diferent», i ha reclamat «polítiques valentes» per fer front a la crisi de l'habitatge i la massificació turística. Entre les seves propostes, Gómez ha defensat la necessitat de limitar els preus del lloguer, restringir la compra d'habitatges a no residents i prohibir la compra per part de fons voltor i altres empreses especulatives.



Finalment, Gómez ha declarat que les esmenes presentades per Unides Podem busquen «pal·liar els efectes més lesius d'aquest decret», tot i que ha reiterat que la formació considera que «mai s'hauria d'haver aprovat». La seva proposta és posar «la vida de la gent per davant del lucre de les grans empreses».