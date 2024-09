La Plataforma per la Memòria Democràtica denuncia la connivència del PP en mantenir Le Senne al càrrec

La Plataforma per la Memòria Democràtica i les entitats que la conformen han emès un comunicat exigint «memòria, justícia, veritat, reparació i garanties de no repetició» arran del manteniment de Le Senne com a president del Parlament de les Illes Balears.

L'organització ha reiterat el rebuig total al comportament del membre de VOX, qui va esqueixar les fotografies de dones mallorquines assassinades per la brutalitat franquista, i no va demanar disculpes a les seves famílies ni a les víctimes de la dictadura.

També han condemnat les contínues referències de membres del seu partit ultraespanyolista «al alzamiento nacional o a la cruzada de liberación», en referència al cop d'Estat de juliol de 1936.

La plataforma lamenta profundament el manteniment de Le Senne al capdavant de la institució representativa de tots els ciutadans de les Illes Balears, i ho atribueix «a la manca d'iniciativa del Grup Parlamentari Popular, que no ha demostrat el coratge suficient per trencar la seva vinculació amb VOX».

Han aprofitat per subratllar el rebuig al procés de derogació de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears, i han exigit al Partit Popular de Prohens «que renunciïn a continuar amb aquesta anomalia parlamentària i democràtica».

Finalment, han demanat a tots els partits polítics, sindicats, associacions i col·lectius de la societat civil i a tots els ciutadans de les Illes Balears que facin costat a la Plataforma per la Memòria Democràtica: «no defallirem», han conclòs.