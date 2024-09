El Pi: «Amb l’abstenció, el PP demostra que el pacte amb l’extrema dreta continua més viu que mai»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha assegurat que el PP «ha deixat perdre una altra oportunitat per treure Vox de les institucions. Avui era el dia clau per donar el primer pas i el PP s’ha estimat més continuar governant amb l’extrema dreta».

Aquestes han estat les declaracions del president de la formació regionalista després de l’abstenció del Partit Popular en la reprovació del president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), després de rompre la foto d’Aurora Picornell. «Amb l’abstenció, el PP demostra que el pacte amb l’extrema dreta continua més viu que mai. Ha quedat demostrat que les polítiques per a tots els illencs han quedat a un segon pla, només els importen les cadires i el seu pacte des de Madrid», insisteix el president.

Gili ha recordat que «no podem estar pendents tot el dia d’un partit que només amenaça, condiciona i la seva única fita és recentralitzar tot cap a Madrid i que nosaltres deixem de tenir cap mena de pes polític». Per això, ha tornat a demanar al Partit Popular que trenqui tots els pactes amb Vox i deixi caure el president del Parlament.