Apesteguia: «La decisió del PP de salvar Le Senne perseguirà Prohens la resta de la seva vida política»

El coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu al Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticat durament el Partit Popular de Marga Prohens per haver decidit mantenir a Le Senne com a president del Parlament. Segons Apesteguia, aquesta decisió demostra que el PP ha prioritzat «l'amnistia urbanística i els interessos dels seus amics» per davant de la defensa de la democràcia.

«El PP no ha estat capaç d’avantposar la convivència, la democràcia, l’autogovern, el respecte a la llengua i a la memòria democràtica del país», han lamentat els ecosobiranistes. Apesteguia ha qualificat de «burla a la ciutadania» aquesta decisió i ha assegurat que l'abstenció «perseguirà Marga Prohens la resta de la seva vida política».

Malgrat tot, els ecosobiranistes han volgut emfatitzar que «la setmana que ve, Le Senne s’asseurà a la presidència del Parlament sabent que una majoria de la cambra rebutja la seva persona, i això no és un fet menor», ha afirmat Apesteguia.