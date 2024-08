Enèsima crisi de Vox: El diputat Agustín Buades abandona el grup parlamentari

El diputat Agustín Buades ha abandonat aquest divendres el Grup Parlamentari de Vox i romandrà al Parlament com a diputat no adscrit. «És una decisió meva personal», ha expressat en conversa amb Europa Press, en preguntar-li si és un pas en solitari o l'acompanyaran altres diputats de les files de Vox. Buades ha convocat els mitjans a les 10.30 h per donar explicacions sobre aquest pas.

Buades va ser un dels diputats que al gener varen votar per expulsar la presidenta del partit, Patricia de las Heras, i el president del Parlament, Gabriel Le Senne, del grup parlamentari. Aquesta maniobra gairebé va costar la Presidència a Le Senne a causa del funcionament intern del Parlament.

Aquella revolta d’Idoia Ribas, Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, Agustín Buades i María José Verdú va acabar amb un alto el foc: els diputats díscols varen desistir d’expulsar els seus companys i la direcció de Vox no els va expulsar.

La sortida de Buades deixa Vox amb sis diputats al Parlament --el menorquí Xisco Cardona ja va abandonar el grup a finals de l’any passat-- i en un moment crític: a les portes de la votació de la moció per apartar de la Presidència Gabriel Le Senne, fins ara company de files de Buades.