Unides Podem vol saber si es mantindrà el transport públic gratuït per a residents

La diputada d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha reclamat al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que aclareixi si mantindrà la bonificació del cent per cent del transport públic a les Balears per als residents.

En aquesta línia, la formació ha assenyalat que les dades demostren que la gratuïtat del transport públic a les illes el 2023 i 2024 «ha suposat un èxit».

Per a Unides Podem, les Balears «són un territori on hi ha més cotxes que persones, que és especialment sensible a la crisi climàtica i on els embussos i la qualitat de l'aire són problemes habituals. L'impuls a la mobilitat sostenible és imprescindible».

D'altra banda, Gómez ha criticat a Puente per no haver fet «cap referència als problemes de mobilitat de les Balears» en la comissió de transports i mobilitat sostenible del Congrés dels Diputats. Per això, ha instat el ministre a «atendre les demandes històriques del territori i a aclarir si mantindrà la bonificació».