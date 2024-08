El Pi, en contra de la macrogranja a Sineu: «L’impacte d’aquesta macrogranja de gallines afectarà tot el Pla»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha reclamat al Govern que aturi els permisos de la macrogranja de gallines que es vol instal·lar al municipi de Sineu. «Aquesta infraestructura afectarà negativament els veïnats de tota la zona. No només per les males olors i els renous, l’aigua necessària per a aquest projecte serà descomunal», assegura el portaveu de la formació, Antoni Salas.

Juntament amb altres batles, regidors i càrrecs del partit, Salas s’ha concentrat per a demanar que s’aturi aquesta instal·lació. «L’impacte d’aquesta macrogranja de gallines afectarà tot el Pla. Segons els experts, les olors podrien arribar a Lloret, Costitx o Santa Margalida segons els corrents d’aire», assegura. «Les molèsties no només seran per als veïnats de Sineu, Maria o Llubí», insisteix.

Per altra banda, Salas també ha destacat el gran consum d’aigua d’aquesta infraestructura. «Segons hem vist pels mitjans de comunicació, la granja consumiria 61.000 tones d’aigua anuals, el mateix que tot el municipi de Maria de la Salut; i a més, es podrien contaminar tots els aqüífers de la zona», explica Salas. «I hem de recordar la situació de prealerta de sequera que tenim al Pla de Mallorca», recorda.

«A la granja que tenen els promotors a Llucmajor les queixes són constants, i això que només tenen 150.000 gallines. Ara imaginat si a Sineu es fes una granja cinc vegades més gran. No té cap sentit. El Govern ha d’aturar aquesta macrogranja abans que es posi en marxa», insisteix Salas.

«Estam a favor de l’agricultura i de la producció agroalimentària de les Illes, però no d’aquesta manera. Necessitam producte local, però no així. Aquest no és el model de granges que volem», ha remarcat Salas.

El Pi ja ha anunciat que presentarà mocions a tots els ajuntaments que es vegin afectats per a aturar aquest macroprojecte que «va en contra de la nostra terra i la salut dels nostres veïnats». A més, les batlies d’El Pi s’ofereixen a l’Ajuntament de Sineu per a «col·laborar en aquelles accions, campanyes o tasques que considerin necessàries per aturar aquest macroprojecte», ha sentenciat Salas.