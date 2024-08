MÉS critica l'ampliació de la Via de Cintura i acusa el PP d'apostar per omplir de cotxes i fum les carreteres de Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha rebutjat la intenció del departament insular de Mobilitat i Carreteres d'afegir un carril més a la Via de Cintura. Alzamora assegura que el projecte «suposa tornar a un model antiquat, allunyat de la realitat, i que només traslladarà els embossos d’un punt a un altre».

L'ecosobiranista ha mostrat preocupació per la «dèria malaltissa del PP de continuar omplint de cotxes i fum les carreteres de Mallorca» i ha insistit en què totes les propostes en matèria de mobilitat anunciades fins ara només contemplen facilitats per incrementar l'ús del vehicle privat. Alzamora ha recordat que a aquesta mesura cal afegir-li l’intent de suprimir el carril Bus-VAO, la construcció del segon cinturó de Palma o el rebuig dels fons europeus per posar en marxa un tramvia que connectés Palma amb l’aeroport.

Ha matisat que «la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre, només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha reclamat Alzamora.

«L'ampliació de la xarxa viària crea una demanda induïda i provoca un efecte crida per a utilitzar el vehicle privat. El PP deixa clar quin és el seu model: més cotxes, més trànsit i més contaminació» ha assegurat el conseller de MÉS. Alzamora ha tornat a reclamar «un transport públic regular i de qualitat durant tot l'any que no estigui pensat només pels turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa», ha sentenciat el portaveu.

Alzamora també ha criticat l'elevat cost que suposaran les obres d'ampliació de la Via de Cintura. Ha considerat que es tracta d'una «obra faraònica», i ha recordat que la ronda d'Artà demanava una despesa de 5.300 euros per cada metre de carretera construït. «La quantitat desproporcionada que el Consell de Mallorca destinarà a materialitzar el projecte implicarà, en aquest cas, un increment 25 vegades superior», ha estimat. «Aquests 800 metres van pel camí de convertir-se en un nou túnel de Sóller, i ja sabem com va acabar», ha conclòs.