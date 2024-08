El Consell diu que va inspeccionar al maig Sa Talaia Blanca i culpa l'esquerra de «permetre que funcionàs il·legalment»

El Consell de Mallorca va aixecar el maig del 2024 acta d'inspecció a Sa Talaia Blanca -l'agroturisme vinculat a la família del batle de Santa Margalida, Joan Monjo-, segons ha explicat aquest dimarts el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, qui ha responsabilitzat els anteriors gestors de permetre que funcionàs il·legalment des del 2019.

El conseller ha ofert declaracions als mitjans sobre aquest assumpte a La Misericòrdia, on ha atribuït el retard en les actuacions a l'embús d'expedients, negant qualsevol tracte de favor. La inspecció es va realitzar dins d'una campanya específica en sòl rústic en què també es varen aixecar deu actes més a altres negocis.

Segons ha informat el conseller, l'activitat de l'agroturisme es va cancel·lar el març del 2019 per no disposar de la declaració d'explotació agrària prioritària. La interessada -és la filla del batle qui gestiona l'agroturisme- va impugnar aquesta decisió per la via judicial i va sol·licitar a Agricultura aquesta declaració. El conseller ha remarcat que la va obtenir el maig del 2022 amb caràcter retroactiu. Amb això, l'agroturisme va demanar revocar la cancel·lació.

Rodríguez també ha indicat que el negoci va fer la reserva de places acollint-se a un article de la moratòria que va aprovar el Govern d'Armengol. Per això, Rodríguez ha defensat que ha estat en el mandat actual quan s'ha actuat davant la il·legalitat.

Així mateix, actualment el Consell revisa una nova Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT) presentada per l'agroturisme el juny de 2024. Després de l'anàlisi inicial es va obrir un termini de 15 dies per a solucionar deficiències sense inscriure'l al registre.

Per tot això, Rodríguez ha retret a l'oposició el seu «cinisme espectacular». «Qui els ha permès treballar il·legalment des de l'any 2019 no és el meu departament», s'ha queixat. A més, ha retret a l'esquerra que al traspàs de carteres no se li informàs d'aquest cas.