Proposen declarar la inviabilitat del Consell de Formentera com a pas previ a un avançament electoral

Gent per Formentera proposarà al proper ple declarar la inviabilitat del Consell com a pas previ a un avançament electoral, «l'única solució possible a l'eterna crisi institucional» que viu l'administració insular.

Cal recordar que set dels vuit consellers de Sa Unió -la coalició conservadora que va guanyar les eleccions el 2023- varen renunciar als seus càrrecs el juny passat, deixant Córdoba sense suports en un govern desmantellat. El president, que tot aquest temps ha mantengut que no pensa dimitir, ha assumit les funcions dels membres sortints, tret de les del conseller que no va renunciar.

En un comunicat, GxF ha subratllat que la normativa estableix que «són òrgans necessaris del Consell Insular de Formentera el Ple, el president, el vicepresident o vicepresident i la Junta de Govern».

En aquest sentit, argumenten que la institució incompleix des del juliol la llei perquè no disposa de Junta de Govern o vicepresident. Per això, GxF proposarà aquest dijous declarar la inviabilitat del Consell.

A més, han advertit que després de la dissolució de la Junta de Govern, diverses competències han estat transferides al president Llorenç Córdoba causant una «falta de transparència» al Consell ja que no es publiquen tots els decrets de presidència. GxF demanarà també que, mentre no hi hagi Junta de Govern, els decrets de presidència siguin publicats setmanalment, tant a la web del Consell com al portal de transparència.